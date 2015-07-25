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PKK/YDG-H ÖRGÜTÜNÜN ANKARA SORUMLUSU YAKALANDI


PKK/YDG-H ÖRGÜTÜNÜN ANKARA SORUMLUSU YAKALANDI
Tarih : 25 Temmuz 2015, 17:07
Puan Ver : Pkk/Ydg-H Örgütünün Ankara Sorumlusu Yakalandı(6/10)5


Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Komando ekipleri ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü operasyon ile PKK/YDG-H terör örgütünün Ankara Sorumlusu ve örgüt adına izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak, eylem ve etkinliklere katılmak, duvar yazıları eylemlerine katılmak suçlarından aranan 2 terör örgüt mensubu Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesindeki adreslerine yapılan baskınlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Örgüt üyelerinin Ankara ilinde PKK/YDG-H'nin yapılanması içerisinde oldukları, örgüte elaman kazandırdıkları, örgüt adına izinsiz gösteri, yürüyüş ve yazılama eylemlerine katıldıkları tespit edildi. Yenimahalle ilçe Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan örgüt üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi








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