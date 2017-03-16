PKK'YA ŞOK OPERASYON!
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini engellemek için çalışma başlatmıştı.
Çalışma kapsamında aralarında Esenyurt ve Sultangazi'nin de bulunduğu 17 ilçede belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.
kaynak:sabah
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