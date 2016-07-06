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PKK'YA ŞIRNAK'TA HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ !


PKK'YA ŞIRNAK'TA HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ !
Tarih : 06 Temmuz 2016, 11:09
Puan Ver : Pkk'ya Şırnak'ta Hava Harekatı Düzenlendi !(8/10)5


Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Beytüşşebap kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, 5 Temmuz 2016 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.10-08.23 saatleri arasında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Cevizağacı bölgesine, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi.



Bölgede tespit edilen hedeflerin (BTÖ sığınak ve barınağı) ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakların emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.








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