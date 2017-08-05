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Pkk'ya Sahip Çıkan Belçikalı Türk Bakan Zuhal Demir, Türk Vatandaşlığından Çıkıyor
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PKK'YA SAHİP ÇIKAN BELÇİKALI TÜRK BAKAN ZUHAL DEMİR, TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKIYOR


PKK'ya Sahip Çıkan Belçikalı Türk Bakan Zuhal Demir, Türk Vatandaşlığından Çıkıyor
Tarih : 05 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Pkk'ya Sahip Çıkan Belçikalı Türk Bakan Zuhal Demir, Türk Vatandaşlığından Çıkıyor(10/10)6

Belçika hükumetinde "eşitlikten sorumlu" devlet bakanı Zuhal Demir Türk vatandaşlığından çıkmak istiyor.

KÜSTAH AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Belçika hükumetinde eşitlikten sorumlu devlet bakanı olan ırkçı N-VA partisi üyesi Zuhal Demir "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam'ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye'de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı" açıklamasını yaptı.

PKK'YA SAHİP ÇIKIYOR, TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPIYOR

2 Mart 1980 Belçika doğumlu olan Zuhal Demir avukat diplomasına sahip ve ırkçı Flaman partisi üyesi, 24 şubat 2017 tarihinden beride Belçika hükümetinde "Eşitlikten sorumlu devlet bakanı" olarak görev yapıyor. Sıklıkla hain terör örgütü PKK'nın eylemlerine boy gösteren Demir, en son AİHM'nin başörtüsünün yasaklanmasını savunan skandal kararı desteklemiş, Müslümanlar bizlerin örf, adet ve geleneklerini almalı. Başörtü yasağı yıllar önce kesin belirtilmiş olsaydı sorunlar bu kadar ileriye gelmezdi. Belçika'da yaşayanların asimile olmaları kendi menfaatinedir." sözlerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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