PKK'YA SAHİP ÇIKAN BELÇİKALI TÜRK BAKAN ZUHAL DEMİR, TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKIYOR
Belçika hükumetinde "eşitlikten sorumlu" devlet bakanı Zuhal Demir Türk vatandaşlığından çıkmak istiyor.
KÜSTAH AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Belçika hükumetinde eşitlikten sorumlu devlet bakanı olan ırkçı N-VA partisi üyesi Zuhal Demir "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam'ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye'de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı" açıklamasını yaptı.
PKK'YA SAHİP ÇIKIYOR, TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPIYOR
2 Mart 1980 Belçika doğumlu olan Zuhal Demir avukat diplomasına sahip ve ırkçı Flaman partisi üyesi, 24 şubat 2017 tarihinden beride Belçika hükümetinde "Eşitlikten sorumlu devlet bakanı" olarak görev yapıyor. Sıklıkla hain terör örgütü PKK'nın eylemlerine boy gösteren Demir, en son AİHM'nin başörtüsünün yasaklanmasını savunan skandal kararı desteklemiş, Müslümanlar bizlerin örf, adet ve geleneklerini almalı. Başörtü yasağı yıllar önce kesin belirtilmiş olsaydı sorunlar bu kadar ileriye gelmezdi. Belçika'da yaşayanların asimile olmaları kendi menfaatinedir." sözlerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mısırlı Babanın Şehit Edilen Kızı Esma İçin Yazdığı Mektup, Erdoğan'ın Ağlattı
- Cem Yılmaz'ın Filmi Yüzünden, Ferhat Göçer'in Klibi Çöpe Gitti
- Cumhurbaşkanlığı Ve Hayırseverler Destek Oldu, Minik Hiba Annesi Ve Kardeşlerine Kavuştu
- Suriyeli 2 Kardeşi Kaçıranlar Plakayı Türk Bayrağı İle Gizlemeye Çalışmışlar
- İyi Hal İndirimi Uygulanan Çocuk İstismarı Davasında Korkunç İfade!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Lens'in Transferini Duyan Babel, Formayı Kaptırmamak İçin Gaza Bastı
- Beşiktaş, Ücret Ödemeden Fransa'dan Forvet Transfer Etti
- Şenol Güneş, Milli Takım'ı Çalıştırırken Hak Etmediği 4 Maaşını İade Etmiş
- Beşiktaş'ta Beklenmeyen Olay! Talisca, Süper Kupa Maçında Yok
- Fenerbahçe, Yeni Lewandowski Teodorczyk İle Prensipte Anlaştı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar