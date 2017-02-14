PKK'YA OPERASYONLAR! ARALARINDA O İSİM DE VAR...
Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.
kaynak:milliyet
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