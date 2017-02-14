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Pkk'ya Operasyonlar! Aralarında O İsim De Var...
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pkk'ya operasyonlar! aralarında o isim de var...

PKK'YA OPERASYONLAR! ARALARINDA O İSİM DE VAR...

Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 14 Şubat 2017, 09:58
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Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da  eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de  bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik  soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri  koordinasyonunda 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi  gözaltına alındı.



 



kaynak:milliyet



 








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