

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yeterli destek vermediği için eleştirdiği Avrupa Birliği (AB), "yabancı terörist savaşçıların" Avrupa'ya dönüşlerinin güvenliği tehdit edeceği, bu konuda Ankara'yla işbirliğinin elzem olduğunu belirtti.







AB Konseyi, "Geri Dönen Yabancı Terörist Savaşçılar: Politika Seçenekleri" başlıklı bir rapor hazırladı. Basına sızan rapora göre, Avrupalı yabancı savaşçıların yüzde 15-20'si savaş alanlarında hayatını kaybetti, yüzde 30-35'i geri döndü, yüzde 50'si ise hala Suriye ve Irak'ta bulunuyor. Suriye ve Irak'takilerin sayısının 2000-2500 olduğu tahmin ediliyor.







Geri dönenler tehlike oluşturuyor



Hali hazırda geri dönenler ile DEAŞ tarafından Avrupa'ya geri gönderilmekte olanların güvenlik tehdidi oluşturduğu değerlendiriliyor. Geri dönenlerden bazılarının, son terör saldırılarına ya da önlenen saldırı girişimlerinde yer aldığına dikkat çekilerek, hala bölgede bulunanlar, "tehlikeli ve savaş tecrübesi edinmiş kişiler" olarak nitelendiriliyor.







Telegram kullanılıyor



Tehlikeli olarak görülen geri dönen savaşçılar, sosyal medyada gizliliklerini koruyacak şekilde özel hesaplar yoluyla çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle temasta kalmayı sürdürüyor. Genel olarak, DEAŞ üyeleri ve sempatizanları, Twitter gibi sosyal medya mecralarından şifreli iletişime imkan sağlayan Telegram gibi platforma uzanan yöntemler kullanıyor.







AB, Telegram'ın yavaş hareket etmesinin, platformun teröristler ve terör sempatizanları tarafından istismar edilmesine izin verdiğini düşünüyor. Telegram, Europol AB İnternet Referans Biriminin (IRU), propaganda materyallarının kaldırılması talebine yanıt vermiyor. Birim de, yetkisi olmadığı için üye devletler yargıya başvurmadığı sürece özel hesaplara ilişkin bilgi alamıyor.







kaynak:yenişafak