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PKK'ya katılmak üzereyken yakalanan Alman vatandaşı tutuklandı

PKK'YA KATILMAK ÜZEREYKEN YAKALANAN ALMAN VATANDAŞI TUTUKLANDI

Şırnak'ta, terör örgütü PYD/PKK'ya katılmak için Suriye'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Alman uyruklu Patrick Kraicker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarih : 27 Mart 2018, 22:00
Puan Ver : Pkk'ya Katılmak Üzereyken Yakalanan Alman Vatandaşı Tutuklandı(5/10)1

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'ya katılmak için Suriye'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Alman uyruklu Patrick Kraicker tutuklandı

ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Kraicker, 14 Mart'ta Silopi ilçesinin sınır kesiminden Suriye'ye geçmek üzereyken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandı.

SURİYE'DEKİ TERÖRİSTLERLE İRTİBAT KURMUŞ

Patrick Kraicker'in üst aramasında, terör örgütü PYD/PKK'ya ait örgütsel fotoğraflar ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelinin Suriye'deki teröristlerle irtibat halinde olduğu tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMAK İÇİN SURİYE'YE GİTTİ

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinde, Alman ordusunda 4 yıl görev yaptığını dile getiren Kraicker, terör örgütü PYD/PKK saflarına katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.

2 KEZ TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, Patrick Kraicker'in daha önce 2 kez Türkiye'ye giriş yaptığı da belirlendi.

Kraicker, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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