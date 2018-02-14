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PKK'ya katılan İngiliz terörist, hakim karşısına çıktı!

PKK'YA KATILAN İNGİLİZ TERÖRİST, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!

Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiliz vatandaşı Jim Matthews, İngiltere'de hakim karşısına çıktı. Mathews'in yargılanmasına 1 Mart tarihinde devam edilmesine karar verildi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 21:30
Puan Ver : Pkk'ya Katılan İngiliz Terörist, Hakim Karşısına Çıktı!(6/10)2

İngiltere'de hakim karşısına çıkan, terör örgütü PYD/PKK'ya katılan İngiliz Jim Matthews'un yargılanmasına, 1 Mart tarihinde devam edilmesine karar verildi.

YARGILANMAYA DEVAM EDECEK

Terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanan terör örgütü PYD/PKK mensubu İngiliz Jim Matthews, bugün hakim karşısına çıktı. İngiltere Westminster Sulh Mahkemesi, Matthews'un yargılanmasına 1 Mart tarihinde devam edilmesine karar verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ AFİŞLERİ ASILDI

Londra merkez suç mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek olan Matthews'un pasaportuna mahkeme tarafından el konuldu. 1 Mart tarihine kadar yurtdışı çıkış yasağı alan ve her gün polis kontrolünde evinde konaklamak zorunda kalacak olan eski asker, terör örgütü mensubu Jim Matthews duruşma sonrası soruları yanıtsız bıraktı. Terör örgütü YPG/PKK sempatizanları ise duruşma sırasında mahkeme önüne gelerek terör örgütüne ait afiş açtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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