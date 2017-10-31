İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye ve İran'ın PKK'ya yönelik Kandil'e ortak askeri operasyon düzenleyeceği iddialarına ilişkin bakanlık olarak bu konu hakkında bilgilerinin olmadığını söyledi.

"ŞUAN SADECE BİR KAPI KAPALI"

İranlı Sözcü, İran ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sınır kapılarının son durumuna ilişkin ise " Şu an sadece bir kapı (Başmak Sınır Kapası) açık, diğer iki kapı kapalı tutuluyor" diye konuştu.

BİLGİ SAHİBİ OLMAYANLAR YÜZÜNDEN KUZEY BU DURUMA GELDİ

Kasımi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, IKBY'deki son günlerde yaşanan sorunlarla ilgili,"Bölge meselelerine yeterince vakıf olmayıp, durumu farklı yorumlayan malum bazı kişilerin hevesi yüzünden Kuzey Irak böylesi sıkıntılı duruma geldi" dedi.

Kasımi, "Bölge ülkelerinin dostça isteğine rağmen IKBY'nin referandum konusunda ısrarcı olması yanlış bir adımdı" değerlendirmesinde bulundu.

"KISITLAMALAR BİR KAÇ GÜN İÇİNDE BİTECEK"

Kuzey Irak'taki referandumun ardından kapatılan sınır kapılarına ilişkin bir açıklamada da İran Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'den geldi. Bakıri, "Sınır kapılarındaki kısıtlamalar önümüzdeki bir kaç gün içinde kaldırılacak. Bölünme planı başarılı olsaydı, Irak'ta uzun vadeli bir savaş çıkacaktı ve bundan komşu ülkelerde etkilenecekti" dedi.

Kaynak: haberinburada