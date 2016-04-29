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PKK'YA KARŞI KULLANILACAK! MİNİ İNSANSIZ ARAÇ ÜRETTİLER...


PKK'YA KARŞI KULLANILACAK! MİNİ İNSANSIZ ARAÇ ÜRETTİLER...
Tarih : 29 Nisan 2016, 14:48
Puan Ver : Pkk'ya Karşı Kullanılacak! Mini İnsansız Araç Ürettiler...(7.3/10)8


Elfatek Elektronik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Düzgün, son dönemde güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü mücadelede şehit ve gazi haberleri üzerine çok üzüntü duymaya başladıklarını söyledi.

Polis ve askerlerin tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu şehit olduğuna dikkat çeken Düzgün, "Biz de buna karşı ne yapabiliriz diye düşündük.

Asker ve polisimizin kullanabilmesi için 10 yıllık bilgi birikimimizi sonucu yazılımını yaptığımız ve son 4-5 yıldır kullandığımız analog oransal joistik uzaktan kumandamızı mini insansız aracımıza entegre ettik" dedi.








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