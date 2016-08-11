PKK'YA HAVA OPERASYONU
Uludere'de 4 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist gruba karşı Kuzey Irak'ta hava operasyonu gerçekleştirildi.
Askeri kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında alınan anlık istihbarat neticesi Kuzey Irak'ta bulunan Sinath-Haftanin bölgesine hava operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda Uludere saldırısını gerçekleştiren terörist grup etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından savaş uçakları güvenle üslerine döndü.
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