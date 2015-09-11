

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik hava operasyonları sürüyor. Bu çerçevede, bugün gece saatlerinde Diyarbakır'dan çok sayıda savaş uçağı kalktı. Savaş uçaklarının, İnsansız Hava Araçları'ndan (İHA) alınan koordinatlar neticesinde, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki kamplarını vurduğu öğrenildi.