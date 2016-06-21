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PKK'YA HAVA HAREKÂTI: 5 HEDEF VURULDU


PKK'YA HAVA HAREKÂTI: 5 HEDEF VURULDU
Tarih : 21 Haziran 2016, 11:44
Puan Ver : Pkk'ya Hava HarekÂTı: 5 Hedef Vuruldu(10/10)7


TSK'dan yapılan açıklamada, 20 Haziran 2016 tarihinde 22.00-22.58 saatleri arasında Kandil, Sinat ve Haftanin bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek, bölgede tespit edilen beş hedefin (BTÖ sığınak/barınakları ve mühimmat deposu) ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi. Zayiat tespit çalışmalarının devam ettiği vurgulanarak görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.



LİCE KIRSALINA İCRA EDİLEN HAVA HAREKÂTI



Ayrıca, 20 Haziran 2016 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 21.00-21.40 saatleri arasında Lice kırsalına, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği kaydedildi. Bölgede tespit edilen on bir hedefin (BTÖ sığınak/barınakları ve silah mevzileri) ateş altına alınarak imha getirildiği belirtilerek zayiat tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.



Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.








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