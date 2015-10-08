O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

PKK'YA HAVA DESTEKLİ OPERASYON


PKK'YA HAVA DESTEKLİ OPERASYON
Tarih : 08 Ekim 2015, 15:45
Puan Ver : Pkk'ya Hava Destekli Operasyon(0/10)


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gece Hakkari-Yüksekova karayolunda yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Yüksekova-Hakkari karayolunun 20. kilometresinde dün gece saatlerinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lılar tarafından yola döşenen patlayıcı infilak ettirilmişti. Patlayıcının askeri aracın geçişinden sonra patlatılması olası bir faciayı önlerken, yolda büyük bir çukur oluştu. Saldırının ardından PKK'lılara yönelik başlatılan hava destekli kapsamlı operasyon devam ediyor. Yüksekova 3. Tümen Komutanlığından kalkan helikopterler, patlamanın meydana geldiği bölgede uçuş yaparken, bazı helikopterlerin de Dağlıca bölgesine gittiği görüldü.








Etiketler: Pkk  Ya  Hava  Destekli  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER