

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gece Hakkari-Yüksekova karayolunda yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.



Yüksekova-Hakkari karayolunun 20. kilometresinde dün gece saatlerinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lılar tarafından yola döşenen patlayıcı infilak ettirilmişti. Patlayıcının askeri aracın geçişinden sonra patlatılması olası bir faciayı önlerken, yolda büyük bir çukur oluştu. Saldırının ardından PKK'lılara yönelik başlatılan hava destekli kapsamlı operasyon devam ediyor. Yüksekova 3. Tümen Komutanlığından kalkan helikopterler, patlamanın meydana geldiği bölgede uçuş yaparken, bazı helikopterlerin de Dağlıca bölgesine gittiği görüldü.