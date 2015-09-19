O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

PKK'ya geniş çaplı operasyon

PKK'YA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

TSK Kuzey Irak'taki PKK kamplarına ve Tunceli'ye operasyon düzenledi. Operasyonlarda en az 80 PKK'lı öldürüldü. İçişleri Bakanlığı da 5 bin korucunun istihdam edileceğini açıkladı.

Tarih : 19 Eylül 2015, 23:40
Puan Ver : Pkk'ya Geniş Çaplı Operasyon(5.8/10)5


TSK, Kuzey Irak'taki PKK kamplarına ve Tunceli'ye operasyon düzenledi. Operasyonlarda en az 85 PKK'lı öldürüldü.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde Sinat-ı Haftanin'de bulunan PKK kamplarına hava operasyonu düzenledi. Güvenlik kaynaklarının Anadolu Ajansı'na verdiği bilgilere göre, 15 Eylül'de düzenlenen bombardımanda 55-60 PKK militanı öldürüldü.



Harekatta mağara, ağaç altı çadırları, özel korunaklı barınma alanları, lojistik ve mühimmat depoları ve yer üstü sığınaklarının hedef alındığı belirtildi.



Muş'un Varto ilçesinde ise PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen TSK, örgütün cephaneliğini ele geçirdiğini ve 1 PKK militanını yaralı olarak ele geçirdiğini kaydetti.



Tunceli'de yapılan geniş kapsamlı operasyonda ise 30-35 PKK militanının öldürüldüğü öğrenildi.








Etiketler: Pkk  Ya  Geniş  Çaplı  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER