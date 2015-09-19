TSK Kuzey Irak'taki PKK kamplarına ve Tunceli'ye operasyon düzenledi. Operasyonlarda en az 80 PKK'lı öldürüldü. İçişleri Bakanlığı da 5 bin korucunun istihdam edileceğini açıkladı.



TSK, Kuzey Irak'taki PKK kamplarına ve Tunceli'ye operasyon düzenledi. Operasyonlarda en az 85 PKK'lı öldürüldü.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde Sinat-ı Haftanin'de bulunan PKK kamplarına hava operasyonu düzenledi. Güvenlik kaynaklarının Anadolu Ajansı'na verdiği bilgilere göre, 15 Eylül'de düzenlenen bombardımanda 55-60 PKK militanı öldürüldü.



Harekatta mağara, ağaç altı çadırları, özel korunaklı barınma alanları, lojistik ve mühimmat depoları ve yer üstü sığınaklarının hedef alındığı belirtildi.



Muş'un Varto ilçesinde ise PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen TSK, örgütün cephaneliğini ele geçirdiğini ve 1 PKK militanını yaralı olarak ele geçirdiğini kaydetti.



Tunceli'de yapılan geniş kapsamlı operasyonda ise 30-35 PKK militanının öldürüldüğü öğrenildi.