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PKK'YA 'DOSKİ VADİSİ'NDE AĞIR DARBE VURULDU, ÖRGÜT PANİKTE


PKK'YA 'DOSKİ VADİSİ'NDE AĞIR DARBE VURULDU, ÖRGÜT PANİKTE
Tarih : 06 Ekim 2015, 13:38
Puan Ver : Pkk'ya 'doski Vadisi'nde Ağır Darbe Vuruldu, Örgüt Panikte(0/10)


 Hakkari bölgesinde güvenlik güçlerinin son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'ya ağır darbe vurulurken, terör örgütündeki panik telsiz konuşmalarına yansıdı. PKK'nın Hakkari bölgesindeki elebaşlarından Fethi Atalay telsizden 'Doski operasyonu bizim için kırılma noktası. Şehirlerdeki tüm hücreleri silahlandırarak bir hamle daha yapalım. Halkı canlı kalkan olarak kullanalım" çağrıları yaptı.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Dağlıca arasındaki 20'nci kilometrede PKK'lı teröristler geçen cuma günü yola döşedikleri mayını askeri aracın geçişi sırasında patlattı. Bazı askerlerin yaralandığı olaydan ardından güvenlik güçleri operasyon başlattı, 2 PKK'lı ölü ele geçirildi. Bu bölgede PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'a geçiş güzergahı olan 30 kilometre uzunluğundaki Doski Vadisi'nde hava destekli büyük bir operasyon başlatıldı. Sarp arazi ve mağaralarıyla terör örgütünün barındığı en önemli yer olan ve PKK yandaşlarının zaman zaman 'canlı kalkan' eylemleriyle operasyonları önlemeye çalıştığı Doski Vadisi'ndeki büyük operasyon devam ediyor.



Mehmetçiğin Doski Vadisi'ndeki operasyonunda büyük darbe yiyen PKK teröristler panik içinde kaçışırken, bu durum telsiz konuşmalarına da yansıdı. PKK'nın Hakkari bölgesindeki elebaşı Fehmi Atalay, telsizden konuşmasında "Doski Vadisi operasyonu biçim için kırılma noktası. Çeşitli sebeplerle cevap veremedik. Sonbahar ve kış dönemi 2011 ve 2012 yıllarındaki gibi geçerse bozguna uğrarız" dedi. Bu dönemde PKK yandaşlarının ateşkesten bahsetmemesini de isteyen Fehmi Atalay, "Halk içerisinde şehirlerdeki tüm hücreleri silahlandırarak bir hamle daha yapmamız zorunlu hale geldi. Zorlandığımızda halkı canlı kalkan olarak kullanmalıyız" diye anons etti.








Etiketler: Pkk  Ya    Doski  Vadisi  Nde  Ağır  Darbe  Vuruldu  Örgüt  Panikte  
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