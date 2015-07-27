

PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına hafta sonu düzenlenen büyük operasyona katılan Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı "Yarasa" filo (161. Filo) bu sabah geçici konuşlandıkları İncirlik Üssü'nden ana karargahlarına geri dönerken, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ndeki "Pars" filonun (181. Filo) ise PKK'nın yurtiçindeki mevzilerini hedef aldıkları öğrenildi.







Askeri kaynakların doğruladığı operasyon dört F-16 ile yapıldı. Operasyon sabah saat 8.30 sıralarında başladı ve öğlene kadar sürdü. Bu operasyonda Hakkari ve Şırnak kırsalındaki PKK kampları vuruldu.







IŞİD'e 3 PKK'ya 4 hava operasyonu







Çözüm süreci nedeniyle dört yıldır PKK'ya yönelik hedeflere operasyon düzenlemeyen TSK unsurları, IŞİD'e yönelik birinci dalga operasyonun üzerinden 24 saat geçmeden Kuzey Irak'taki PKK kamplarının tamamına ve örgüt üst yönetiminin bulunduğu Kandil'e ağır bombardıman gerçekleştirmişti. Örgüt kamplarının havadan ve karadan vurulduğu saatlerde, Suriye'deki IŞİD hedefleri de obüslerle hedef alındı.







TSK unsurlarının 24 Temmuz sabahı 03.12'de başlattığı sınır ötesi operasyonun ikinci dalgası 25 Temmuz akşamı 22.30 sıralarında gerçekleşti, üçüncü dalga operasyon da dün gece saat 10:15 saatlerinde başladı.







F-16' lar dün gece iki kez havalandı







Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde konuşlu gece görüşü özelliğine sahip 181. Pars Filo'ya ait F-16 savaş jetleri, önceki gece 22.30'dan itibaren aldıkları talimat gereği havalandı. 5'er dakika arayla havalanan jetler, Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından kullanılan Zap, Metina, Gara, Avaşin-Basyan, Sinath Haftanin, Hakurk ve Kandil'deki sığınak, barınak, depo, lojistik nokta ve barınma alanları ile mağaraları, modern ve klasik mühimmat ile vurdu. Yerel kaynaklar, Kandil'in üç savaş jetiyle vurulduğuna işaret etti. İlk bombalamanın ardından Diyarbakır'a dönen jetler, yeni mühimmatlar yükledikten sonra tekrar havalandı ve belirlenen PKK mevzilerini yeniden hedef aldı.



