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PKK'YA DEV HAREKATTA KOMUTA 2'İNCİ ORDU'DA!


PKK'YA DEV HAREKATTA KOMUTA 2'İNCİ ORDU'DA!
Tarih : 24 Nisan 2017, 08:59
Puan Ver : Pkk'ya Dev Harekatta Komuta 2'inci Ordu'da!(10/10)10


Terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak kırsalında Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleşen harekâtı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği öğrenildi. Dünkü çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın ise 1 ay önce yaralandığı ortaya çıktı.



Şırnak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik Bestler - Dereler bölgesinde perşembe günü hava harekâtıyla başlatılan ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Hava Kuvvetleri ile ATAK helikopterinin ateş desteğiyle sürdürülen operasyonda öldürülen terörist sayısı 37 oldu. Operasyonda 1 teröristin de yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.



Gazete Habertürk'ten Melih Yiğit'in haberine göre Şırnak'ın Uludere İlçesi Geymişule bölgesindeki operasyonda ise 3 PKK'lı öldürüldü.



 



 



kaynak:milliyet








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