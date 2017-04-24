

Terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak kırsalında Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleşen harekâtı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği öğrenildi. Dünkü çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ın ise 1 ay önce yaralandığı ortaya çıktı.







Şırnak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik Bestler - Dereler bölgesinde perşembe günü hava harekâtıyla başlatılan ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Hava Kuvvetleri ile ATAK helikopterinin ateş desteğiyle sürdürülen operasyonda öldürülen terörist sayısı 37 oldu. Operasyonda 1 teröristin de yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.







Gazete Habertürk'ten Melih Yiğit'in haberine göre Şırnak'ın Uludere İlçesi Geymişule bölgesindeki operasyonda ise 3 PKK'lı öldürüldü.











kaynak:milliyet