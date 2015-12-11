PKK'YA BÜYÜK ŞOK! HAKKARİ'DE YAKALANDI
Hakkari Valiliği, akşam saatlerinde yapılan operasyonda PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden birinin yakalandığını açıkladı.
Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin dün akşam saatlerinde 2 mahallede düzenledikleri operasyonda, örgüt üyelerini yönlendirmek üzere kent merkezine gelen PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden biri ile birlikte 5 PKK'lının yakalandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın kırsal alan kadrosunda silahlı faaliyet gösteren ve il merkezindeki grupları yönlendirmek üzere örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden birisinin görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle devam edildi:
"Terör örgütü tarafından görevlendirilen; 03-04.11.2015 günü ilimiz Bağlar Mahallesinde gerçekleştirilen eylemlerde güvenlik güçlerimizle girdiği çatışmada yaralanan, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve araçları yakma, güvenlik güçleri ve araçlarına yönelik silahlı, el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli, havai fişekli, taşlı- sopalı ve tuzaklanmış patlayıcı madde kullanarak eylem hazırlığında bulunan Ş.Ö. isimli örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik ilimiz Pehlivan Mahallesi'nde operasyon yapılmıştır. Operasyonda güvenlik güçlerimizi gören Ş.Ö. isimli örgüt mensubu bahse konu ikametin penceresinden atlayıp kaçarken şahsına ait üzerindeki 9 mm çapında 'HK' marka dolu vaziyette tabancasını da atmıştır. Bilahare yapılan takip üzerine kendisine araç temin eden B.A. ve E.K. isimli şahıslar ile birlikte araç içerisinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili olarak toplam 5(beş) şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 9mm çapında HK marka dolu vaziyette tabanca ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ayrıca Ş.Ö. isimli örgüt mensubunun 'Terör nitelikli kayıp şahıs' olarak arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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