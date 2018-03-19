Şırnak'ta, aralarında bölücü terör örgütünün sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusunun da olduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta, aralarında bölücü terör örgütünün sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusunun da olduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada "Şırnak/Merkez'de icra edilen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada aralarında sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusununda olduğu bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirilmiş, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 tiyade tüfeği, bir adet Biksi makineli tüfek, altı adet el bombası, dört adet RPG-7 roketatar mühimmatı, iki adet antitank mayını, 50 kg amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.

Kaynak: haberinburada