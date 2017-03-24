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PKK'YA BÜYÜK DARBE: 2 HÜCRE EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI!


PKK'YA BÜYÜK DARBE: 2 HÜCRE EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI!
Tarih : 24 Mart 2017, 13:18
Puan Ver : Pkk'ya Büyük Darbe: 2 Hücre Evinden Cephanelik Çıktı!(8/10)9


Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nca eylem amacıyla Ağrı'ya gittikleri tespit edilen PKK'lı teröristlerin hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.



Tespit edilen ilk adrese Terörle Mücadele Şube ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen baskında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hücre evinde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikov marka tüfek ve 1 adet tabanca bulundu.



 



kaynak:sabah








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