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PKK'YA BÜYÜK DARBE: 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!


PKK'YA BÜYÜK DARBE: 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!
Tarih : 04 Nisan 2017, 13:43
Puan Ver : Pkk'ya Büyük Darbe: 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!(5/10)4


Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı'nca Bitlis'te düzenlenen operasyon kapsamında 15 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan aramalarda terör örgütü PKK'nın bomba yapımında kullandığı çok sayıda malzeme ele geçirildi. Örgütün sözde Tatvan sorumlusunun ifadeleriyle halka baskı kurarak haraç kesen ve tehdit eden şehir milis yapılanması çökertildi. 25 adreste yapılan aramalarda 14 şüpheli gözaltına alındı.





Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Bitlis'in Tatvan İlçesi Anadere-Kesan Deresi bölgesinde başlatılan 'Şehit J.Uzm.Çvş. Ömer Doğan' operasyonu kapsamında Hava Hücum Harekatı düzenlendi. Hava Harekatı sonrası yapılan aramalarda 2'si ölü, 1'i sağ 3 terörist ele geçirildi. Teröristlerin üzerinden 2 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası bulundu.



15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Çatışma ardından kaçmaya çalışan teröristlere açılan ateş sonucu 8'i kadın 15 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden 8 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet el bombası, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet büyük telsiz, 2 adet Yeasu el telsizi çıktı.



 



kaynak:sabah








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