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PKK'YA BİR MİLYONLUK UYUŞTURUCU DARBESİ


PKK'YA BİR MİLYONLUK UYUŞTURUCU DARBESİ
Tarih : 11 Kasım 2016, 13:28
Puan Ver : Pkk'ya Bir Milyonluk Uyuşturucu Darbesi(9/10)6


Adana'da polisin, 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik şok baskınları hız kesmeden devam etti.



Özel Harekat timlerinin de destek verdiği 150 polisle gerçekleştirilen operasyonda, torbacıların elebaşı olduğu öne sürülen Metin Ergün gizlendiği evde yakalandı. Diğer operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretine 1 milyon liralık darbe vurulduğu açıklandı.



 



 



kaynak:yenişafak








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