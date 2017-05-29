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Pkk'ya Bir Daha! Kato'da 22 Mağara Daha Tespit Edildi...
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PKK'YA BİR DAHA! KATO'DA 22 MAĞARA DAHA TESPİT EDİLDİ...


PKK'YA BİR DAHA! KATO'DA 22 MAĞARA DAHA TESPİT EDİLDİ...
Tarih : 29 Mayıs 2017, 11:16
Puan Ver : Pkk'ya Bir Daha! Kato'da 22 Mağara Daha Tespit Edildi...(6/10)3


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden 23.üncü J.Snr.Tüm. Komutanlığı sorumluluğunda devam operasyonda PKK'ya bir darbe daha vuruldu. İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 'de başlayan zor arazi ve hava şartlarında 41 gündür aralıksız devam eden operasyonlarda 18-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 22 yeni mağara daha tespit edildi ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 75'e ulaştı.



Yeni tespit edilen 22 mağara içerisinde yapılan aramada ise "22 adet Kaleşnikof silahı, 1 adet Doçka silahı, 4 adet G-3 Piyade Tüfeği, 1 adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği, 1.621 adet Biksi mühimmatı, 970 adet Doçka mühimmatı, 723 adet Kaleşnikof mühimmatı, 386 adet muhtelif mühimmat, 24 adet el bombası, 180 lt mazot, 97 adet tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



 



kaynak:sabah








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