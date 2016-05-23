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PKK'YA AİT 5 HEDEFE HAVA HAREKATI !


PKK'YA AİT 5 HEDEFE HAVA HAREKATI !
Tarih : 23 Mayıs 2016, 16:08
Puan Ver : Pkk'ya Ait 5 Hedefe Hava Harekatı !(8/10)6


23 Mayıs 2016 tarihinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 04.28- 05.34 saatleri arasında, Metina bölgesine,Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.



Bölgede tespit edilen 5 hedef (Silah mevzii, sığınak, barınak ve mağaralar) ateş altına alınarak imha edildi. Bölgede meydana gelen hasar ve zayiat tespit çalışmalarının ettiği ve hava harekatına katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.








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