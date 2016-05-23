

23 Mayıs 2016 tarihinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 04.28- 05.34 saatleri arasında, Metina bölgesine,Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.







Bölgede tespit edilen 5 hedef (Silah mevzii, sığınak, barınak ve mağaralar) ateş altına alınarak imha edildi. Bölgede meydana gelen hasar ve zayiat tespit çalışmalarının ettiği ve hava harekatına katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.