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PKK'YA AİT 4 SIĞINAKTAN BAKIN NE ÇIKTI!


PKK'YA AİT 4 SIĞINAKTAN BAKIN NE ÇIKTI!
Tarih : 21 Eylül 2015, 11:46
Puan Ver : Pkk'ya Ait 4 Sığınaktan Bakın Ne Çıktı!(9.1/10)8


Mardin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"19 Eylül 2015 günü Nusaybin İlçesi kırsal alanında icra edilen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 4 adet sığınak ve çeşitli barınma alanları tespit edilmiştir. Söz konusu alanlarda yapılan aramalarda bol miktarda erzak, yaşam malzemesi ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla bölücü terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerine yönelik operasyonlar aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir."








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