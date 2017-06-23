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PKK'YA AİT 4 ODALI MAĞARA BULUNDU


PKK'YA AİT 4 ODALI MAĞARA BULUNDU
Tarih : 23 Haziran 2017, 09:29
Puan Ver : Pkk'ya Ait 4 Odalı Mağara Bulundu(7/10)5


Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Kuzey Irak'taki Nirva Seytu Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, arazi tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait mağara tespit etti. Henüz kazı aşamasındaki 35 metre uzunluğunda, 4 odalı mağarada yapılan aramada, 2 elektrikli hilti, 1 el arabası, 1 Jeneratör ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler mağara imha edilirken, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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