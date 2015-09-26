PKK'YA AİT 13 HEDEF VURULDU
Genelkurmay'dan yapılan açıklamalar şöyle:
-Irak kuzeyi Gara bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait 13 ayrı noktadaki sığınak, barınak ve malzeme depoları hava harekâtı sonucunda imha edilmiştir.
-Bingöl / Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonda, Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait iki sığınakta; beş adet roket mühimmatı, beş adet El Yapımı Patlayıcı, 20 adet molotof, çok sayıda mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
-Gaziantep / Karkamış'ta, iki yabancı uyruklu DEAŞ Terör Örgütü mensubu yakalanmıştır.
-Şırnak / Şenoba bölgesinde icra edilen operasyonda Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait depoda çok sayıda El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
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