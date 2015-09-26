

Genelkurmay'dan yapılan açıklamalar şöyle:







-Irak kuzeyi Gara bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait 13 ayrı noktadaki sığınak, barınak ve malzeme depoları hava harekâtı sonucunda imha edilmiştir.







-Bingöl / Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonda, Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait iki sığınakta; beş adet roket mühimmatı, beş adet El Yapımı Patlayıcı, 20 adet molotof, çok sayıda mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.