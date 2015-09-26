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PKK'YA AİT 13 HEDEF VURULDU


PKK'YA AİT 13 HEDEF VURULDU
Tarih : 26 Eylül 2015, 14:55
Puan Ver : Pkk'ya Ait 13 Hedef Vuruldu(8.1/10)9


Genelkurmay'dan yapılan açıklamalar şöyle: 


 


-Irak kuzeyi Gara bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait 13 ayrı noktadaki sığınak, barınak ve malzeme depoları hava harekâtı sonucunda imha edilmiştir.


 


-Bingöl / Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonda, Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait iki sığınakta; beş adet roket mühimmatı, beş adet El Yapımı Patlayıcı, 20 adet molotof, çok sayıda mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.



-Gaziantep / Karkamış'ta, iki yabancı uyruklu DEAŞ Terör Örgütü mensubu yakalanmıştır.


 


-Şırnak / Şenoba bölgesinde icra edilen operasyonda Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait depoda çok sayıda El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.








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