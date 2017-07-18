İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

PKK'YA AĞIR DARBE: YEŞİL LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


PKK'ya Ağır Darbe: Yeşil Listedeki Terörist Öldürüldü
Tarih : 18 Temmuz 2017, 20:40
Puan Ver : Pkk'ya Ağır Darbe: Yeşil Listedeki Terörist Öldürüldü(6/10)2

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyon kapsamında örgüte ağır kayıp verdirildi. Güvenlik güçleri, biri 'yeşil' listede olmak üzere 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

16 TEMMUZ'DA SICAK TEMAS SAĞLANDI

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarpkaya bölgesinde 16 Temmuz 2017 günü saat 15.55 sıralarında Kayadağ mevkiinde icra edilen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubuyla kısa süreli sıcak temas sağlandığı belirtildi.

YEŞİL LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "Operasyon bölgesinde, operasyon unsurlarınca 17-18 Temmuz 2017 tarihlerinde icra edilen arazi arama taraması sonucunda, 1 adet Bixi makineli tüfek, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 4 adet el bombası, 14 kilogram plastik patlayıcı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde 17 Temmuz 2017 tarihinde, tespit edilen hedeflere Türk jetlerince hava harekatı düzenlenmiş, ayrıca hedefler Atak taarruz helikopterleri tarafından ateş altına alınmıştır. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyeti sonucunda 2 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin yapılan kimlik tespitlerinde A.Ü. isimli BTÖ mensubunun İçişleri Bakanlığının yeşil listesinde bulunan ve 26 Ekim 2014 tarihinde güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edilmiştir. Diğer BTÖ mensubunun kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

BAŞINA 1 MİLYON TL ÖDÜL KONMUŞTU

Öldürülen teröristin, örgüt içinde üst düzey konumunda bulunduğu ve başına 1 milyon TL ödül konulduğu da öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pkk  Ya  Ağır  Darbe  Yeşil  Listedeki  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER