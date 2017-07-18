Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyon kapsamında örgüte ağır kayıp verdirildi. Güvenlik güçleri, biri 'yeşil' listede olmak üzere 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

16 TEMMUZ'DA SICAK TEMAS SAĞLANDI

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarpkaya bölgesinde 16 Temmuz 2017 günü saat 15.55 sıralarında Kayadağ mevkiinde icra edilen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubuyla kısa süreli sıcak temas sağlandığı belirtildi.

YEŞİL LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "Operasyon bölgesinde, operasyon unsurlarınca 17-18 Temmuz 2017 tarihlerinde icra edilen arazi arama taraması sonucunda, 1 adet Bixi makineli tüfek, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 4 adet el bombası, 14 kilogram plastik patlayıcı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde 17 Temmuz 2017 tarihinde, tespit edilen hedeflere Türk jetlerince hava harekatı düzenlenmiş, ayrıca hedefler Atak taarruz helikopterleri tarafından ateş altına alınmıştır. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyeti sonucunda 2 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin yapılan kimlik tespitlerinde A.Ü. isimli BTÖ mensubunun İçişleri Bakanlığının yeşil listesinde bulunan ve 26 Ekim 2014 tarihinde güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edilmiştir. Diğer BTÖ mensubunun kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

BAŞINA 1 MİLYON TL ÖDÜL KONMUŞTU

Öldürülen teröristin, örgüt içinde üst düzey konumunda bulunduğu ve başına 1 milyon TL ödül konulduğu da öğrenildi.

Kaynak: haberinburada