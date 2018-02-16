PKK'YA AĞIR DARBE! SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri sözde bölge sorumlusu üç terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin, Midyat ve Ömerli kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.Çıkan çatışmada sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı Yakup Salğın, Demhat kod adlı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı Adem Yüksel etkisiz hale getirildi.
Operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta da teröristlere ait kitap, not defterleri giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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