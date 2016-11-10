

TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 03 Kasım 2016 tarihinden itibaren 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir komutasında; Şırnak 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Siirt 3'ncü Komando Tugay Komutanlığı, Van, Şırnak ve Siirt Jandarma Özel Harekât birliklerinin katılımıyla Bestler-Dereler bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla büyük çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.







kaynak:iha