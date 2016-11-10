Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

PKK'YA AĞIR DARBE! 19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ...


PKK'YA AĞIR DARBE! 19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ...
Tarih : 10 Kasım 2016, 09:26
Puan Ver : Pkk'ya Ağır Darbe! 19 Terörist Öldürüldü...(8/10)8


TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 03 Kasım 2016 tarihinden itibaren 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir komutasında; Şırnak 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Siirt 3'ncü Komando Tugay Komutanlığı, Van, Şırnak ve Siirt Jandarma Özel Harekât birliklerinin katılımıyla Bestler-Dereler bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla büyük çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi. 



 



kaynak:iha








Etiketler: Pkk  Ya  Ağır  Darbe  19  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER