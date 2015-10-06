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PKK'YA 6 İLDE OPERASYON: 22 GÖZALTI


PKK'YA 6 İLDE OPERASYON: 22 GÖZALTI
Tarih : 06 Ekim 2015, 11:29
Puan Ver : Pkk'ya 6 İlde Operasyon: 22 Gözaltı(0/10)


Bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli bir operasyon düzenlendi. Ankara, İstanbul, Konya, Isparta, Ağrı ve Van'da düzenlenen operasyonda aralarında kamu çalışanlarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin de olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilecekleri öğrenildi.








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