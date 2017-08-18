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PKK/PYD'li Teröristler, Fırat Kalkanı İle Alınan El Bab'a Saldırdı

PKK/PYD'Lİ TERÖRİSTLER, FIRAT KALKANI İLE ALINAN EL BAB'A SALDIRDI

Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan El Bab'a düzenlediği "Grad" füzeli saldırıda 8 sivil yaralandı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 23:40
Puan Ver : Pkk/Pyd'li Teröristler, Fırat Kalkanı İle Alınan El Bab'a Saldırdı(8/10)4

Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından 23 Şubat'ta DEAŞ'tan kurtarılan El Bab ilçesine düzenlediği "Grad" füzeli saldırıda 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Bab'taki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristler, Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesinin batısında bulunan Şeale köyünü hedef aldı.

Saldırıda yaralanan ve aralarında çocukların da olduğu 8 sivil, Bab'taki hastanelere sevk edildi. Saldırı nedeniyle maddi hasar oluştu.

TERÖRİSTLER SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYOR

Terör örgütü PYD/YPG ve çatısı PKK, işgal ettiği Arap topraklarından muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve grad füzeleriyle saldırıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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