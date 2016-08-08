PKK'NIN YOLA DÖŞEDİĞİ PATLAYICI CAN ALDI
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Aktütün köyü yakınlarındaki Mehendi bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcı, briket taşıyan kamyonun geçişi esnasında infilak ettirildi.
Olayda kimliği henüz belirlenemeyen kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
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