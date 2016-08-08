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PKK'NIN YOLA DÖŞEDİĞİ PATLAYICI CAN ALDI


PKK'NIN YOLA DÖŞEDİĞİ PATLAYICI CAN ALDI
Tarih : 08 Ağustos 2016, 11:22
Puan Ver : Pkk'nın Yola Döşediği Patlayıcı Can Aldı(0/10)


Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Aktütün köyü yakınlarındaki Mehendi bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcı, briket taşıyan kamyonun geçişi esnasında infilak ettirildi.



Olayda kimliği henüz belirlenemeyen kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.



Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.








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