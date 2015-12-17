PKK'NIN YENİ PLANI KAMUYA YERLEŞMEK
İstihbarat birimleri, PKK'nın yeni planında kamu kurum ve kuruluşlarında taban oluşturmak istediğini belirtti.
Terör örgütü PKK'nın, kamu kurum ve kuruluşlarında taban oluşturmak için Batı illerinde çalışan PKK KCK yandaşı memurların, özellikle de sağlık sektöründe çalışanların tayinlerini bu ilçelere çıkarmalarını istediği belirtildi.
İstihbarat birimleri, çözüm sürecinin tekrar başlayabileceğini bilen PKK'nın görüşmelerde güçlü taraf olmak için çok sayıda asker, polis ve kamu çalışanının kaçırılmasını istediğini ifade etti. PKK/KCK yönetiminin örgüt elemanlarına gönderdiği talimatlarda, 2016'da çözüm sürecinin tekrar başlayabileceği, bunun için de gerekli hazırlıkların yapılması yönünde direktiflerde bulunduğu öğrenildi. Kandil'in çözüm sürecinde masaya güçlü oturmak için asker, polis ve kamu görevlilerinin kaçırılmasını istediği ileri sürüldü. Örgütün bu talimatı üzerine özellikle Doğu illerinde görev yapan tüm kamu görevlilerinin uyarıldığı bildirildi.
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