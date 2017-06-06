

Malatya'da geçen cuma günü sabah saatlerinde bir şüphelinin omzunda uzun namlulu silahla topraktan mühimmat çıkardığının fark edilip, vatandaşlarca polise bildirilmesinin ardından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensubu Hüseyin Gümüş ölü olarak ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede 8 varilin içinde 500 kilo amonyum nitrat, 1.5 kilo A4 plastik patlayıcı ve bomba düzenekleri bulundu.







KANDİL'İN TALİMATIYLA LİCE'DEN KENTE GELDİ







Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre; Teröristin şehir merkezinde kanlı eylem için hazırlık yaptığı ve Malatya Valiliği çevresinde keşif turu attığı da kameralara yansıdı. Yapılan araştırmada PKK'lı Gümüş'ün Kandil'den Lice'ye gelen talimat sonucu kente gönderildiği kaydedildi. İstihbarat birimleri yaptığı çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK'nın Malatya örneğinde olduğu gibi daha önce saldırı düzenlenmemiş kentlere yönelebileceğini, örgütün, genç ve tecrübesiz mensuplarını eylem için şehirlere yollayarak “Kendinizi kanıtlayın” dediğini belirledi. Etkisiz hale getirilen ve terör örgütüne 2016 yılında İzmir'den katılan ‘Azad/Güle' kod adlı Hüseyin Gümüş'ün de bu tarz bir kanlı saldırı için kente gönderildiği ileri sürüldü.







kaynak:habertürk