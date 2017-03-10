

Teröre destek verdikleri iddiasıyla kayyuma devredilen belediyelerde, hizmet dağıtımında çifte standart uygulandığı sokaklarda sıkça ifade ediliyor. DBP belediyeciliği döneminde, HDP'ye oy vermeyenler, hatta Kürt olmayan nüfus kendisine karşı ayrımcılık uygulandığını dillendiriyor. İşe alımlarda, ihalelerin dağıtılmasında aranan kriterler hep "siyasi" olmuş. Belediyenin sosyal yardımları bile "belli bir kesime" dağıtılmış. Ayrımcı uygulamalar halkın büyük tepkisine yol açmış.







BEKLENTİLER YÜKSEK







Aynı zamanda kamu çalışanı olan kayyumlardan beklenti bu nedenle yüksek. İdeolojik belediyecilik yerine sosyal belediyeciliğin uygulanması halkın önceliği durumunda.







Konuştuğumuz kayyumların önemli bir kısmı önceki belediye yönetimlerine doğrudan bir eleştiri getirmekten kaçındı. Daha çok icraatlarını, geleceğe dair planlamalarını anlattılar. Ancak sokaktaki halk, eski yönetimlerin nasıl çalıştığını biliyor.







kaynak:sabah