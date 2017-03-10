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Pkk'nın Yakıp Yıktığı O Kentlerde Bakın Neler Değişti?
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pkk'nın yakıp yıktığı o kentlerde bakın neler değişti?

PKK'NIN YAKIP YIKTIĞI O KENTLERDE BAKIN NELER DEĞİŞTİ?

HDP ve DBP'li belediyelere atanan belediye başkanvekilleri kısa sürede halkla kucaklaşmayı başardı. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Van ve Siirt'te yatırımlar hız kazandı, yıllardır hizmete susayan bölge insanı hizmetle tanıştı.

Tarih : 10 Mart 2017, 10:33
Puan Ver : Pkk'nın Yakıp Yıktığı O Kentlerde Bakın Neler Değişti?(5/10)2


Teröre destek verdikleri iddiasıyla kayyuma devredilen belediyelerde, hizmet dağıtımında çifte standart uygulandığı sokaklarda sıkça ifade ediliyor. DBP belediyeciliği döneminde, HDP'ye oy vermeyenler, hatta Kürt olmayan nüfus kendisine karşı ayrımcılık uygulandığını dillendiriyor. İşe alımlarda, ihalelerin dağıtılmasında aranan kriterler hep "siyasi" olmuş. Belediyenin sosyal yardımları bile "belli bir kesime" dağıtılmış. Ayrımcı uygulamalar halkın büyük tepkisine yol açmış.



BEKLENTİLER YÜKSEK



Aynı zamanda kamu çalışanı olan kayyumlardan beklenti bu nedenle yüksek. İdeolojik belediyecilik yerine sosyal belediyeciliğin uygulanması halkın önceliği durumunda.



Konuştuğumuz kayyumların önemli bir kısmı önceki belediye yönetimlerine doğrudan bir eleştiri getirmekten kaçındı. Daha çok icraatlarını, geleceğe dair planlamalarını anlattılar. Ancak sokaktaki halk, eski yönetimlerin nasıl çalıştığını biliyor.



 



kaynak:sabah








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