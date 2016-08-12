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PKK'NIN ÜST DÜZEY İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ


PKK'NIN ÜST DÜZEY İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 12 Ağustos 2016, 09:08
Puan Ver : Pkk'nın Üst Düzey İsmi Öldürüldü(0/10)


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “9 Ağustos 2016 günü TunceliOvacık karayolu üzerinde keşif ve gözetleme maksatlı uçuş yapan insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen terörist grubunun bulundukları bölgeye top atışı yapılmış akabinde de hava destekli operasyon düzenlenmiştir. Hava harekatı sonrasında Sarıtaş Köyü ve Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığına hizmet götüren Türk Telekom Hattında meydana gelen arızayı gidermek amacıyla 10 Ağustos tarihinde bölgeye giden Türk Telekom'a ait iki hizmet aracına teröristlerce açılan ateş neticesinde Şükrü Abay isimli görevlinin yaralanması ve Tunceli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesi olayı sonrası Ovacık İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Sırbat Komu bölgesinde il jandarma komutanlığımız unsurlarınca tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik hava destekli operasyona başlanmıştır.








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