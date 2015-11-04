

Güneydoğu'da PKK'lılara yönelik operasyonlar ve teröristlerce oluşturulan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması çalışmaları sürüyor.







Alınan bilgilere göre 31 Ekim'de Tunceli Alacık Mahallesi bölgesinde şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in adı verilen operasyonda terör örgütünün Sözde Dersim Saha Doğu Karargahı ÖSB sorumlusu “Şiyar” kod adlı Celal Candemir öldürüldü. Candemir'in Tunceli merkez Alacık köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Candemir bir süre önce Tunceli'de yol keserek kimlik kontrolü yaparken görüntülenmişti.