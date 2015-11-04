PKK'NIN ÜST DÜZEY İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ !
Güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor. Tunceli'deki operasyonda, bir süre önce kimlik kontrolü yaparken görüntülenen sözde Dersim saha karargahı komutanı Celal Candemir öldürüldü
Güneydoğu'da PKK'lılara yönelik operasyonlar ve teröristlerce oluşturulan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgilere göre 31 Ekim'de Tunceli Alacık Mahallesi bölgesinde şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in adı verilen operasyonda terör örgütünün Sözde Dersim Saha Doğu Karargahı ÖSB sorumlusu “Şiyar” kod adlı Celal Candemir öldürüldü. Candemir'in Tunceli merkez Alacık köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Candemir bir süre önce Tunceli'de yol keserek kimlik kontrolü yaparken görüntülenmişti.
Terör örgütü PKK'ya 2013 yılında katılan Candemir, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "Aranan teröristler" listesinde ise "gri" kategoride yer alıyordu.
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