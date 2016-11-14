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pkk'nın üst düzey isimleri kıskaca alındı

PKK'NIN ÜST DÜZEY İSİMLERİ KISKACA ALINDI

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü mensupları için operasyon yapılacağı açıklandı.

Tarih : 14 Kasım 2016, 13:46
Puan Ver : Pkk'nın Üst Düzey İsimleri Kıskaca Alındı(5/10)4


Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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