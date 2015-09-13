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PKK'NIN ÜST DÜZEY İSİMLERİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ


PKK'NIN ÜST DÜZEY İSİMLERİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Tarih : 13 Eylül 2015, 09:27
Puan Ver : Pkk'nın Üst Düzey İsimleri Birbirine Düştü(6/10)6


Terör eylemlerindeki artış sürerken eylül ayının ilk haftasında, PKK/KCK örgütünün üst yönetiminin; izlenecek strateji konusunda yaptığı toplantı; istihbarat raporlarına girdi.



"1 KASIM'DA ATEŞKES İLAN EDİLSİN"

 

Tüm il emniyet müdürlüklerine gönderilen raporlara göre toplantıda Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Sabri Ok ile Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar, "Erken seçimlerde zarar görülmemesi için 1 Kasım 2015'e kadar ateşkes ilan edilmesini" istedi.








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