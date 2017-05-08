

TSK yaptığı son dakika operasyonunda PKK'nın Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Şırnak İncebel Dağları'nda 19 Nisan'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu sürüyor.



Zor arazi ve hava şartlarında devam eden operasyonda şimdiye kadar tespit edilen 25 mağaradaki aramalarda, çeşitli çaplarda havan, doçka uçaksavar silahı, biksi makineli tüfek ve kaleşnikof piyade tüfekleri başta olmak üzere çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi. Mağaraların terör örgütünün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtildi. Ele geçirilenler, bugüne kadar icra edilen terörle mücadele operasyonlarında bir seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme oldu.







kaynak:milliyet