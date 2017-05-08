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PKK'NIN TÜRKİYE'DEKİ ANA SİLAH VE MÜHİMMAT DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ


PKK'NIN TÜRKİYE'DEKİ ANA SİLAH VE MÜHİMMAT DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 08 Mayıs 2017, 08:57
Puan Ver : Pkk'nın Türkiye'deki Ana Silah Ve Mühimmat Deposu Ele Geçirildi(9/10)10


TSK yaptığı son dakika operasyonunda PKK'nın Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Şırnak İncebel Dağları'nda 19 Nisan'da başlatılan Şehit Jandarma  Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu sürüyor.



Zor arazi ve hava şartlarında devam  eden operasyonda şimdiye kadar tespit edilen 25 mağaradaki aramalarda, çeşitli  çaplarda havan, doçka uçaksavar silahı, biksi makineli tüfek ve kaleşnikof piyade  tüfekleri başta olmak üzere çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi. Mağaraların terör örgütünün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu  belirtildi. Ele geçirilenler, bugüne kadar icra edilen terörle mücadele  operasyonlarında bir seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme oldu.



 



kaynak:milliyet








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