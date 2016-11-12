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pkk'nın toprağa gömülü silahları bulundu

PKK'NIN TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAHLARI BULUNDU

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Tarih : 12 Kasım 2016, 11:15
Puan Ver : Pkk'nın Toprağa Gömülü Silahları Bulundu(8/10)10


Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Özyar ve Harabe köylerinde terör örgütü PKK için silah ve mühimmat sakladıkları değerlendirilen 2 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildiği bildirildi.



 



kaynak:yenişafak








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