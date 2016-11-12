Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.



Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat bulundu.







Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Özyar ve Harabe köylerinde terör örgütü PKK için silah ve mühimmat sakladıkları değerlendirilen 2 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildiği bildirildi.







kaynak:yenişafak