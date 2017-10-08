PKK'NIN TOPRAĞA GÖMÜLÜ CEPHANESİ ELE GEÇİRİLDİ
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü anti tank, roketatar mühimmatının yanı sıra yüklü miktarda paltayıcı madde ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü anti tank, roketatar mühimmatının yanı sıra yüklü miktarda paltayıcı madde ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar bulunduğu bölgede kontrollü olarak imha edildi.
PKK'NIN CEPHANESİ BULUNDU
Diyarbakır Valiliği, Lice İlçesi Kutlu Köyü Kerpiçören Mezrası Şaşkagaze Sırtları Bölgesi'nde, dün saat 06.20'den itibaren özel birlik operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Özel Birlik Operasyonu neticesinde; toprağa gömülü vaziyette (3) jelikan içerisinde tespit edilen 36 adet anti tank, 69 adet anti personel olmak üzere toplam 105 adet roketatar mühimmatı ve 40 adet sevk fişeği, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiş, Kerpiçören mezrası içerisinde sahipsiz olarak bulunan 44 PS 456 plakalı gri renkli Ford Transit Connect marka araç çekici marifetiyle Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'na tahliye edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
Kaynak: haberinburada
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