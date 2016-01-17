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PKK'NIN SUR'A GÖNDERDİĞİ CEPHANE ELE GEÇİRİLDİ


PKK'NIN SUR'A GÖNDERDİĞİ CEPHANE ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 17 Ocak 2016, 15:06
Puan Ver : Pkk'nın Sur'a Gönderdiği Cephane Ele Geçirildi(7/10)5


Sur'da PKK'lılara gönderildiği değerlendirilen aralarında keskin nişancı tüfeği Kanas ile Kalaşnikof silahların da bulunduğu yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda sokağa çıkma yasağının devam ettiği merkez Sur İlçesi'ndeki PKK'lılara ulaştırılmak üzere yüklü miktarda silah ve mühimmat dolu bir araç tespit edildi. Sur İlçesi İskenderpaşa Mahallesi Azizoğlu Sokak içerisinde park halinde bulunan araca dün gece polis ekiplerince operasyon yapıldı.



Yapılan ilk arama ardından Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan kontrollerde aracın içinde 1 Kalaşnikof, 1 Kanas ve 1 Biksi olmak üzere 3 uzun namlulu silah ile 36 el bombası, 48 anti tank roket mühimmatı, 41 anti personel roket mühimmatı, 90 roketatar sevk motoru, 22 el bombasına ait fünye, 82 Kalaşnikof şarjörü, 1860 adet uzun namlulu silaha ait fişek, 2 büyük metal kutu içinde Kalaşnikof fişeği, 1 Kanas dürbünü, 4 Kanas şarjörü ve çok sayıda uzun namlulu fişek mayonu ele geçirildi.








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