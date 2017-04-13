

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Muş'un Tatargazi köyünde, "Rızgar Malazgirt" kod adlı Mehmet isimli PKK'lı terörist evinde gözaltına alındı. Mardin Ulucanlar mezrasında tespit edilen bir sığınaktaki teröristlerle çıkan çatışmada, örgütün sözde 6 yöneticisi ile bir İranlı terörist etkisiz hale getirildi.







Güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 6-12 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda tespit edilen sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçirildi. Mardin'in Ulucanlar mezrasında çıkan çatışmada, örgütün sözde sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.







ÖRGÜTÜN SÖZDE YÖNETİCİLERİ ÖLDÜRÜLDÜ







Çatışmada, örgütün sözde GAP-Urfa sorumlusu "Firaz" kod adlı Masum Ay, sözde Savur sorumlusu "Şevger" kod adlı Oktay Salman, sözde Bismil eylem sorumlusu "Çektar" kod adlı Yusuf Kılınç, sözde Artuklu eylem ve örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu "Serhat" kod adlı terörist, "Reber" kod adlı Teyyüp Çam ve kod adı "Beşir" olan bir örgüt mensubu ile bir İranlı terörist etkisiz hale getirildi. Sığınakta teröristlerin kullandığı 2 M-16 piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof, bir tabanca ve 9 el bombası ele geçirildi.







kaynak:sabah