Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

pkk'nın sözde yöneticileri öldürüldü

PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van'da 6-12 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda tespit edilen sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 16:52
Puan Ver : Pkk'nın Sözde Yöneticileri Öldürüldü(9/10)9


Şırnak'ın Silopi ilçesindeki operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Muş'un Tatargazi köyünde, "Rızgar Malazgirt" kod adlı Mehmet isimli PKK'lı terörist evinde gözaltına alındı. Mardin Ulucanlar mezrasında tespit edilen bir sığınaktaki teröristlerle çıkan çatışmada, örgütün sözde 6 yöneticisi ile bir İranlı terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 6-12 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda tespit edilen sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçirildi. Mardin'in Ulucanlar mezrasında çıkan çatışmada, örgütün sözde sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.



ÖRGÜTÜN SÖZDE YÖNETİCİLERİ ÖLDÜRÜLDÜ



Çatışmada, örgütün sözde GAP-Urfa sorumlusu "Firaz" kod adlı Masum Ay, sözde Savur sorumlusu "Şevger" kod adlı Oktay Salman, sözde Bismil eylem sorumlusu "Çektar" kod adlı Yusuf Kılınç, sözde Artuklu eylem ve örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu "Serhat" kod adlı terörist, "Reber" kod adlı Teyyüp Çam ve kod adı "Beşir" olan bir örgüt mensubu ile bir İranlı terörist etkisiz hale getirildi. Sığınakta teröristlerin kullandığı 2 M-16 piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof, bir tabanca ve 9 el bombası ele geçirildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Pkk  Nın  Sözde  Yöneticileri  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER