

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı komando ve özel harekat timlerinin başlattığı operasyonda ormanlık alanda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Biri ölü 4'ü yaralı toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.







Operasyonda ölü ele geçirilen teröristin PKK'nın bölgede önemli ismi olan örgütün sözde Şenkaya-Göle sorumlusu 'Hakkı' kod Yasin Atsak olduğu öğrenildi.







kaynak:gazetevatan