PKK'NIN SÖZDE ŞEHİTLİĞİ YERLE BİR EDİLDİ
Ağrı Valiliği tarafından 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen Ağrı Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan başlayan operasyon sırasında sözde 'PKK şehitliği' dümdüz edildi. Sabah saat 05.00 sıralarında başlayan hava harekatının ardından başlayan kara operasyonunda PKK'lılarla sıcak temas sağlandı.
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