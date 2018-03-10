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Pkk'nın Sözde Liderlerinden Biri Öldürüldü!
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PKK'NIN SÖZDE LİDERLERİNDEN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ!


PKK'nın sözde liderlerinden biri öldürüldü!
Tarih : 10 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Pkk'nın Sözde Liderlerinden Biri Öldürüldü!(10/10)6

TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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