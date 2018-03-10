PKK'NIN SÖZDE LİDERLERİNDEN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ!
TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cinsel İstismardan Yargılananların Sayısı Belli Oldu
- Katliamlarının Ödülünü Aldı! Haşdi Şabi Resmen Orduya Girdi
- Dışişleri'nden İsrail'e Sert Kınama: Gayri Meşru Adımı Reddediyoruz!
- Saldırıların Ardı Arkası Kesilmiyor! Uber Aracını Taradılar
- Arap Bakan'dan Tepki Çeken Açıklama: Türkiye Bize Saygı Duymuyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar