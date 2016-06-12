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pkk'nın sözde güroymak sorumlusu öldürüldü

PKK'NIN SÖZDE GÜROYMAK SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu, Mutki ilçesi kırsalında çıkan çatışmada öldürüldü.

Tarih : 12 Haziran 2016, 21:46
Puan Ver : Pkk'nın Sözde Güroymak Sorumlusu Öldürüldü(10/10)8


Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu, Mutki ilçesi kırsalında çıkan çatışmada öldürüldü.



2002 yılında bölücü terör örgütü PKK'ya katılan ve Güroymak'ta birçok terör eylemine katılan Argeş kod adlı sözde bölge sorumlusu S.K., Bitlis'te Mutki ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildi.



ÇIKAN ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ



 






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