PKK'NIN SÖZDE GÜROYMAK SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu, Mutki ilçesi kırsalında çıkan çatışmada öldürüldü.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu, Mutki ilçesi kırsalında çıkan çatışmada öldürüldü.
2002 yılında bölücü terör örgütü PKK'ya katılan ve Güroymak'ta birçok terör eylemine katılan Argeş kod adlı sözde bölge sorumlusu S.K., Bitlis'te Mutki ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildi.
ÇIKAN ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ
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